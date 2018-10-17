BÜYÜK ANLAŞMALAR YOK



Sarı-kırmızılı kulüpte futbol takımı teknik direktör Fatih Terim önderliğinde geçen sezonu şampiyon tamamladı. Kısa bir zaman dilimi olmasına rağmen bu başarı kulübe büyük mali katkı sağladı.Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı içinyı kulübün kasasına koyan futbol şubesi, Devler Ligi platformundaki Lokomotiv Moskova galibiyetiyle de,ekstra bir gelir daha elde etti. Süper Lig'de katılım bedeli olarakkulüplere dağıtılırken, ligde lider durumda bulunan Aslan, 6 galibiyet sonucunda dagelir elde etti.Fatih Terim önderliğinde futbolcular yaklaşıkdaha şimdiden kulübün kasasına girmesini sağlarken, yönetim güçlü sponsorluk anlaşmalarında zorlanıyor. Mustafa Cengiz dönemindeki bazı sponsorluklar 2 milyon,gibi pek de tatmin edici olmayan anlaşmalardı. Yönetim finansal kaynak üretmek için her ne kadar çaba gösterse de şu an beklenen iş ortaklıkları gerçekleşmedi. Cengiz ve ekibinin genel kurulda istedikleri yetkileri alamadıkları için hareket alanlarının kısıtlı olduklarını öne sürülüyor.