Galatasaray'a 'risk' transferi: Ahmed Musa!

Devre arası transfer dönemi için şimdiden çalışmalarına başlayan Galatasaray'da gözler, sözleşmesi elinde bulunan Ahmed Musa'ya çevrildi. Scout ekibinin raporunda Nijeryalı yıldızın sorununun kalite değil psikolojik olduğunun altı çizildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'a 'risk' transferi: Ahmed Musa!
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03 Kasım 2020 09:03
Al Nasr taraftarlarının büyük baskısıyla sözleşmesi feshedilen Ahmed Musa Galatasaray'ın gündemine girdi…

Bir süre önce scout ekibinden, bonservisi elinde olan oyuncularla ilgili rapor isteyen Terim'e Musa içinde bir rapor verilmişti.

Bu raporda, Musa'nın Suudi Arabistan'da balansını kaybettiği, ligi kendi kalitesinin altında gördüğü için konsantrasyon zorlukları yaşadığından bahsedildi.





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