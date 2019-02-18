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Galatasaray'a rakibinden müjdeli haber

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Benfica'da Salvio'dan gelen haberin üzüntüsü yaşanıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'a rakibinden müjdeli haber
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18 Şubat 2019 14:49
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi Benfica'da Arjantinli Salvio'dan gelen haberin şoku yaşanıyor. Benfica'nın başarılı kanat oyuncusu Eduardo Salvio, 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Galatasaray ile oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasında sakatlanarak kenara gelmek zorunda kalan Salvio'nun yapılan tetkiklerin ardında sahalardan 4 hafta uzak kalacağı bildirildi.

BENFICA, GALATASARAY KARŞINDA SALVİO'DAN YOKSUN!
4 hafta sahalardan uzak kalacak başarılı futbolcu Salvio, Galatasaray ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında da kadrodaki yerini alamayacak. Salvio oynanan ilk karşılaşmada Galatasaray ağlşarında bir gol göndermişti.

 

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