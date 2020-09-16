Galatasaray'a Pjaca transferinde Genoa engeli

İtalyan basını Galatasaray'ın Hırvat oyuncu Pjaca için devreye girdiğini iddia etti. Terim'in bu transferde ısrarcı olduğu belirtildi.

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Galatasaray'a Pjaca transferinde Genoa engeli
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16 Eylül 2020 11:44
Galatasaray'ın Hırvat oyuncu Pjaca için devreye girdiği öne sürülüyor.

SKY Sports, Genoa'nın Hırvat kanat oyuncusu Marko Pjaca ile anlaşma aşamasına geldiği ortamda Galatasaray'dan gelen teklifin tüm planları bozduğunu iddia etti.

Hırvat kanat oyuncusunun, sarı-kırmızılıların teklifini değerlendirmek için birkaç gün izin istemesinin Genoa'yı rahatsız ettiği belirtildi.

Juventus'un kararı sezonu Anderlecht'te tamamlayan Pjaca'ya bıraktığı, başarılı oyuncunun zaten kadroda düşünülmediği için bir an önce operasyonun bitmesini beklediği kaydedildi.



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