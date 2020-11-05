Şimdiden çalışma başladı

2018-19 sezonu devre arasında Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer edilen ve bonservisine tam 13 milyon Euro ödenen Mbaye Diagne hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.Son olarak Ankaragücü karşısında Falcao'nun yokluğunda gol silahı olarak 11'de sahaya çıkan Senegalli yıldız oldukça etkisiz kalmıştı. Yönetim, gözden düşen 29 yaşındaki futbolcu için devre arasında teklif bekliyor.Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın asıl hedefi Diagne'nin yerini yıldız bir isimle doldurmak: Hulk. 2016'dan bu yana Çin ekibi Shanghai SIPG'de forma giyen ve yeni yılla beraber boşa çıkacak olan Brezilyalı oyuncunun, Cim Bom'un radarında olduğu iddia edildi.Galatasaray'ın, Diagne ile yollarını ayırdığı takdirde Hulk için resmi girişimlere başlayacağı öne sürüldü. Bu transfer operasyonu için şimdiden çalışmaların başladığı da belirtiliyor.