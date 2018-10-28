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Galatasaray'a Nagatomo'dan kötü haber!

Galatasaray'da ameliyat olan Yuto Nagatomo'nun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kaynak: Sabah
Galatasaray'a Nagatomo'dan kötü haber!
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28 Ekim 2018 05:15
Schalke maçında aldığı darbe sonrası akciğer sönmesi teşhisi ile hastaneye kaldırılan Nagatomo ameliyat oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nagatomo, başarılı bir torakoskopi (Akciğer sönmesi) ameliyatı geçirmiştir. Durumu iyi olan oyuncumuz 3-4 günlük nekahet süresi sonrası taburcu edilecektir" denildi. Japon yıldızın sahalara dönmesinin 1 ayı bulacağı bildirildi.

MALATYA'YA YARALI ASLAN!

G.Saray, bugün deplasmanda Malatya'ya konuk oluyor. Nagatomo, Serdar ve Emre sakatlıkları nedeniyle kafileye dahil edilmedi.

Malatya'ya götürülen Onyekuru, Eren, Feghouli ve Fernando'nun ise mecbur kalınmadıkça riske edilmeyeceği öğrenildi.

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