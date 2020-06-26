Galatasaray'a Muslera müjdesi! İşte dönüş tarihi

Galatasaray, en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilen Uruguaylı eldiven Fernando Muslera'nın yerini doldurmayı planlıyor. Ancak Muslera'nın beklenenden daha erken dönebileceği aktarılıyor. Tecrübeli eldiven, kasım ayında kaleye geçmeyi hedefliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Galatasaray'a Muslera müjdesi! İşte dönüş tarihi
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26 Haziran 2020 08:38
Galatasaray'ın Rizespor ile oynadığı maçta sağ ayağına aldığı darbe sonucu tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera'nın iyileşme sürecinin 6 ay olması bekleniyor.

6 ay sonra oynayabilecek duruma geleceği açıklanan Uruguaylı eldivenin, bu süreci 4 aya çekmeyi ve kasım ayının başında kaleyi devralmayı planladığı öğrenildi.

KASIM AYINI HEDEFLİYOR

Deneyimli kaleci, daha önce idmanlara başlamayı ve kasım ayında hazır hale gelmeyi hedefliyor.

Muslera'nın durumunu yakından takip edecek sarı-kırmızılı teknik heyet ve yönetim, Uruguaylı 1 numaranın durumuna göre kaleci transferine karar verecek.

Galatasaraylı kurmaylar, Luyindama'daki hatayı yapmayacak ve Muslera'nın kasım ayında dönme ihtimaline karşılık sezonun ilk yarısında sözleşmesini askıya almayacak.



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