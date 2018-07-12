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Galatasaray'a müjde! Tarık Çamdal...

Galatasaray'ın takımdan ayrılması için ikna ettiği Tarık Çamdal'a talip çıktı.

Galatasaray'a müjde! Tarık Çamdal...
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12 Temmuz 2018 09:12
Hedefi Süper Lig olarak belirleyen Eskişehirspor, eski oyuncusu Tarık Çamdal'a talip oldu.
Son olarak Ferhat Kiraz'ı renklerine bağlayan Kırmızı-Siyahlılar'ın gündemindeki son isim Tarık Çamdal...

İki sezon önce de kiralık olarak Es Es'in formasını giyen sağ bek için başkan Halil Ünal'ın devreye girdiği ve menajeriyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

Öte yandan Tarık Çamdal için Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un da devrede olduğu ortaya çıktı.

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