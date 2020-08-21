Galatasaray'a 'Moder'n orta saha!

Galatasaray, Lech Poznan forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Jakub Moder için pazarlık halinde. Futbolcu 'tamam', kulübüne ise satın alma garantili kiralama formülü teklif edildi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Instagram
Galatasaray'a 'Moder'n orta saha!
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21 Ağustos 2020 08:36
Galatasaray'da orta saha konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Kiralık Seri ve Lemina'nın ayrılığının ardından iki isim için de görüşmelerde bulunan ancak Seri'den konusunda olumsuz cevap alan Galatasaray yönetimi, Lemina'ya tekrar dönüş yapmıştı.

Son gelişme ise yeni bir ismi ön plana çıkardı. O da Lech Poznan forması giyen 21 yaşındaki Jakup Moder. İki ayağını da kullanan 6-8-10 numara özelliğine sahip genç isim konusunda da ciddi mesafe alındı.

Moder ile her konuda anlaşan Mustafa Cengiz yönetimi, kulübüyle pazarlıkta.

Teklifler bekleniyor

Polonya basınında çıkan habere göre sarı-kırmızılılar Moder için 3,5 milyon avro kiralık + 5 milyon avro mecburi satın alma teklifi yaptı.

Görüşmeler devam ediyor. Hatırlanacağı gibi Galatasaray şu ana kadar Emre Kılınç, Omar Elabdellaoi, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Fatih Öztürk'ü renklerine bağladığını duyurmuştu. Kerem Aktürkoğlu için de pürüzler giderilmeye çalışılıyor.

Cimbom ayrıca kadroda düşünülmeyen ve maliyeti yüksek olan Ryan Babel ve Mbaye Diagne gibi isimlere de kulüp bakılıyor ancak somut bir gelişme yok.

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