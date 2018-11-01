Galatasaray'a Mısır'dan 18'lik yetenek!

Galatasaray, 18 yaşındaki Mısırlı genç futbolcu Hamdy Ala Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty'i transfer etti.
Hamdy Ala Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty, Ekim'in başından beri Galatasaray'da deneniyordu.
Genç oyuncunun TFF'den lisansı da bugün itibarıyla çıkarıldı.
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Hamdy Ala Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty, Ekim'in başından beri Galatasaray'da deneniyordu.
Genç oyuncunun TFF'den lisansı da bugün itibarıyla çıkarıldı.
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