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Galatasaray'a Mısır'dan 18'lik yetenek!

Galatasaray, 18 yaşındaki Mısırlı genç futbolcu Hamdy Alaa Elsayed Mamed Mahmoud Abdelmoaty'e lisans çıkardı.

Galatasaray'a Mısır'dan 18'lik yetenek!
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01 Kasım 2018 20:55
Galatasaray, 18 yaşındaki Mısırlı genç futbolcu  Hamdy Ala Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty'i transfer etti.

Hamdy Ala Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty, Ekim'in başından beri Galatasaray'da deneniyordu.

Genç oyuncunun TFF'den lisansı da bugün itibarıyla çıkarıldı. 



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