Galatasaray'a menajer önerisi: Victor Ruiz

Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden ve takımdan ayrılan Victor Ruiz, Galatasaray'a önerildi...Luyindama ve Marcao'nun olası transferleri sonrasında stoper arayışında olan Sarı-Kırmızılılar henüz menajerlere İspanyol savunmacı için kararını bildirmedi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Galatasaray'a menajer önerisi: Victor Ruiz
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20 Temmuz 2020 09:28
Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden ve takımdan ayrılan Victor Ruiz, Galatasaray'a önerildi...

Luyindama ve Marcao'nun olası transferleri sonrasında stoper arayışında olan Sarı-Kırmızılılar henüz menacerlere İspanyol savunmacı için kararını bildirmedi.

31 yaşındaki oyuncunun, Siyah-Beyazlılar'dan aldığı 1.8 milyon Euro'luk maaşına yakın bir teklif karşılığında Aslan'a 'evet' diyebileceği gelen haberler arasında.





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