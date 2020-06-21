Galatasaray'a Mariano'dan kötü haber

Süper Lig'de Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı ağırladığı maçta sarı-kırmızılı takım adına olumsuz bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılı takımın sağ beki Mariano, karşılaşmanın ilk yarısı biterken gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
Mariano bu sarı kartın ardından gelecek hafta Başakşehir maçında oynama şansını kaybetti.
Sarı-kırmızılı takımın sağ beki Mariano, karşılaşmanın ilk yarısı biterken gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
Mariano bu sarı kartın ardından gelecek hafta Başakşehir maçında oynama şansını kaybetti.