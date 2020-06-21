Galatasaray'a Mariano'dan kötü haber

Gaziantep FK'yı konuk eden Galatasaray'da bir isim gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Galatasaray'a Mariano'dan kötü haber
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21 Haziran 2020 21:54
Süper Lig'de Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı ağırladığı maçta sarı-kırmızılı takım adına olumsuz bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımın sağ beki Mariano, karşılaşmanın ilk yarısı biterken gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

Mariano bu sarı kartın ardından gelecek hafta Başakşehir maçında oynama şansını kaybetti.



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