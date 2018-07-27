Galatasaray'a Mariano'dan kötü haber

Geçtiğimiz sezonun istikrarlı isimlerinden Mariano, 2018-19 öncesi nazara geldi. G.Saray'ın yeni sezon öncesi kampında sakatlanan Brezilyalı futbolcunun, Akhisarspor ile oynanacak Süper Kupa maçı ile ligin ilk iki haftasında forma giyemeyeceği öğrenildi.Sarı-kırmızılılar ligde önce deplasmanda Ankaragücü sonra da iç sahada Göztepe ile karşılaşacak.Kas içinde ödem ve kanama tespit edilen 32 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon iki kez aynı sakatlığı yaşamıştı.