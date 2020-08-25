Galatasaray'a Marcao piyangosu! 15-20 milyon Euro...

Birkaç İngiliz kulübünün Marcao'nun menajeriyle temasa geçtiği, ilk görüşmede konuşulan bonservis bedelinin ise 15-20 milyon Euro arasında olduğu iddia ediliyor. Cim Bom her ihtimale karşı alternatif arayışında.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Galatasaray'a Marcao piyangosu! 15-20 milyon Euro...
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25 Ağustos 2020 09:47
Galatasaray'a Marcao piyangosu...

Galatasaray'ın 24 yaşındaki Brezilyalı stoperi, İngilizler'in dikkatini çekmeyi başardı. Sambacı'nın menajeriyle temasa geçen birkaç Ada temsilcisinin, 15-20 milyon Euro civarında bir bonservis teklifiyle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Cim Bom'un Ocak 2019'da 4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Brezilyalı savunmacı, özellikle oyun kurma becerisiyle fark yaratmıştı. İngiltere'de üçlü savunma oynayan takımların bu nedenle Marcao ile ilgilendiği ve genç futbolcuyu sol stoper olarak düşündükleri öğrenildi. Marcao bu yılki maaşı ise 800 bin Euro.

Sol ayaklı yeni stoper

Sarı-Kırmızılılar'ın bu gelişme üzerine her ihtimali göz önünde bulundurarak, sol ayaklı yeni bir stoper arayışında olduğu öğrenildi. Scout ekibinin önerdiği ve Fatih Terim'in onayladığı birkaç futbolcu için maliyet araştırması yapılacak.

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