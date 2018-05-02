Galatasaray'a Linnes'ten sevindirici haber

Derbide Mariano ile birlikte sakatlanan isimlerden biri olan Martin Linnes'ten iyi haber geldi. Norveçli futbolcunun, yoğun tedavi sonucunda Akhisar maçında sahada olacağı bildirildi.22. dakikasında Mariano, kasığından yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Onun yerine ise Martin Linnes sahaya sürülmüştü. Norveçli futbolcu da bileğine derbide bir darbe almış ve bu şekilde 90 dakikayı tamamlamıştı.Sağlık ekibinin yoğun bir tedavi sürecine girdiği ikiliden Mariano'nun, kesin olarak Akhisar deplasmanında olmayacağı, Linnes'in ise bu maça yetişeceği öğrenildi. Bu haberin teknik direktör Fatih Terim'in yüzünü güldürdüğü, 2-0 kazanılan Beşiktaş mücadelesinde son golün asistini yapan tecrübeli futbolcuyu şimdiden ilk 11 için tahtaya yazdığı bildirildi.Sol bekte her zaman olduğu gibi Yuto Nagatomo'nun olacağı, savunmanın ortasında ise büyük bir forma rekabetinin yaşanacağı öğrenildi. Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşen Serdar Aziz, cezasını derbide çekmişti. Onun yokluğunda da stoper bölgesinde Maicon ile Denayer sahne almıştı. Terim'in, bu üçlü arasında nasıl bir tercih yapacağı merakla bekleniyor.