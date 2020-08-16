Galatasaray'a koronavirüs testlerinden iyi haber

Galatasaray, daha önce yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkan iki oyuncunun, ikinci testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'a koronavirüs testlerinden iyi haber
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16 Ağustos 2020 12:46
Galatasaray ilk testleri pozitif çıkan iki futbolcunun ikinci testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:


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