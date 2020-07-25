Galatasaray'a koronavirüs çelmesi

İlk yarısını liderin 10 puan gerisinde kapattığı Süper Lig'de ikinci yarıda toparlanarak şampiyonluk adayları içine giren Galatasaray, salgın döneminde arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla hedefinden uzakta kaldı.

Haber; AA
Galatasaray'a koronavirüs çelmesi
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25 Temmuz 2020 13:56


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