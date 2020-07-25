Galatasaray'a koronavirüs çelmesi
İlk yarısını liderin 10 puan gerisinde kapattığı Süper Lig'de ikinci yarıda toparlanarak şampiyonluk adayları içine giren Galatasaray, salgın döneminde arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla hedefinden uzakta kaldı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2020 13:56
Galatasaray
- 14:29 Şampiyon Başakşehir, kupasını almaya hazırlanıyor
- 14:23 LaVar: "LaMelo benchten gelemez, Jordan benchten mi geldi?"
- 14:02 Fenerbahçe, Jamal Lowe için devrede
- 13:56 Galatasaray'a koronavirüs çelmesi
- 13:55 Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün alternatifini buldu: Onur Bulut
- 13:48 Beşiktaşlı Necip Uysal'a talip çıktı
- 13:44 Perkins: "Bucks bu yıl Finallere çıkmazsa, Giannis ayrılabilir!"
- 13:43 Antalya ile Alanya arasında kapışma: Macheda
- 13:36 Erce Kardeşler: "Sezonu kupayla tamamlayacağız"
- 13:33 Crawford: "Bu sezondan sonrasını pek düşünmüyorum"
- 13:14 Xavi Hernandez koronavirüse yakalandı
- 13:12 Trabzonspor, Abdullah Avcı ile masada
- 12:58 Ünal Aysal: "Yabancı kuralı Galatasaray için hazırlanmış bir komploydu"
- 12:55 Jason Kidd, Knicks koçluğunda öne çıkan aday oldu!
- 12:42 İşte Fenerbahçe'nin Kaan Ayhan teklifi
- 12:30 Fenerbahçe'den Novak'a imza parası + 1.4 milyon euro
- 12:27 Knicks ve Nets, LaVine'in Bulls'daki "durumunu" izliyor!
- 12:22 Reha Kapsal: "Belhanda, 3 senede 12 gol"
- 12:22 Trabzonspor Hasan Hüseyin Acar için görüşme yapacak
- 12:16 Galatasaray, Muslera'yı mumla aradı!
- 12:11 Alanya'dan Welinton için Kartal'a karşı teklif
- 12:10 Fatih Terim'in Arda Turan planı!
- 12:05 Serkan Korkmaz: "Arda Turan, paratoner olacak mı?"
- 12:04 Brown: "Ben, 'kendi içinde' daha çok üçlük atma kararı aldı"
- 12:00 Vida'nın maaşı Lyon'u şaşkına çevirdi
- 11:54 Fenerbahçe'de Karagümrük'ten transfer kararı
- 11:53 Trabzonspor'un ayrılık ihtimaline karşı planı; Gökhan Akkan
- 11:52 Caner Erkin, Galatasaray'a imza atıyor!
- 11:42 Kiev taraftarından Lucescu tepkisi
- 11:42 Osman Şenher: "Seri temizlik lazım"
- 11:38 Levent Tüzemen: "Satın hepsini gitsin"
- 11:29 Sergen Yalçın'dan Jahovic sürprizi
- 11:24 Beşiktaş'ta ayrımcılığa isyan etti, ayrıldı!
- 11:22 Kulüpler Birliği Vakfı'nda yayıncı kuruluş çatlağı!
- 11:20 Fenerbahçe'de rota Smolov
- 10:52 İşte Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe ile anlaştığı rakam
- 10:51 Galatasaray, 1. Lig'den sağ bek: Ndao
- 10:48 Zekeriya Alp: "3-4 gün içinde her şeyi açıklayacağız"
- 10:48 Galtier, Gençlerbirliği maçı için Burak'a izin vermedi
- 10:44 Beşiktaş'ta Papiss Cisse transferi bitiyor: 1+1!
- 10:44 MHK'de 'baba-oğul' dönemi sona eriyor!
- 10:41 Lou Williams, bubble dışında parti yaptığı iddialarına yanıt verdi!
- 10:38 Fenerbahçe UEFA'dan alacaklı çıktı
- 10:33 Trabzonspor'da plan; "Newton ile de devam edebiliriz"
- 10:27 Emre Belözoğlu, veda maçına çıkıyor
- 10:26 Adebayo ve Nunn, antrenmanlara geri döndüler!
- 10:20 Zion Williamson, NBA bubble'ına geri döndü!
- 10:17 Oğulcan Çağlayan'dan Galatasaray'a 4 yıllık imza
- 10:12 Sergen Yalçın'dan forvet talebi
- 10:09 Kayseri'den Florya'ya iki bilet!
- 09:55 Spor yazarlarından Galatasaray yorumları
- 09:08 Beşiktaş'ta 45 milyon TL'lik Burak Yılmaz tasarrufu
- 09:00 Okan Buruk: "İnşallah Galatasaray nasip olur"
- 08:25 Bilyoner ile maç önü: Sassuolo - Napoli
- 08:18 Bilyoner ile maç önü: Genoa - Inter
- 02:26 Süper Lig'e hangi takımlar veda edecek?
- 02:13 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Muhtemel 11
- 02:01 Kayserispor - Trabzonspor: Muhtemel 11
- 01:52 Gençlerbirliği - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler
- 01:15 "Burak Yılmaz'dan sonra Falcao'ya da teklif gelse kabul edilir"
AKTÜEL HABERLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs için yeni açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs için yeni açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs için yeni açıklama
Japonya'da Kovid-19 tedavisi için deksametazon kullanımı onaylandı
Lüksemburg'da atık sularda Kovid-19 tespit edildi
Suudi Arabistan hac sırasında uygulanacak Kovid-19 önlemlerini açıkladı
Singapur'da bir Kovid-19 aşı adayı insanlar üzerinde test edilecek
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 219 kişi hayatını kaybetti
Başkentte Kovid-19 denetimleri
Dünya genelinde vaka sayısı 15 milyon 114 bini geçti
MÜ Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi Kovid-19 ile mücadelede öncü olmayı sürdürüyor
ABD'de Kovid-19'a yakalanan Prof. Dr. Ceyhun Elgin'den Türkiye'ye övgü
Kovid-19'u yenen huzurevi çalışanı Boğa: "Herkesin benden kaçtığını gördüm"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs için yeni açıklama
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda PCR Test Merkezi hizmete girdi
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
- 2020 la casa dizi yeni sezon fragman
- La Casa de Papel 5. sezon fragman, la casa de papel yeni bölüm
- Bay yanlış dizi oyuncuları, Bay yanlış nerede çekiliyor?
- Günün yemek önerisi, Bugün ne pişirsem? Bugün hangi yemeği yapsam? (25 Temmuz Cumartesi)
- Bugün ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam, günün yemek önerisi (25 Temmuz Cumartesi)
- Cuma tebrik mesajları, hayırlı cumalar mesajı (25 Temmuz Cumartesi)
- Instagram hatası, instagram bozuldu mu? Instagram çöktü mü? (25 Temmuz Cumartesi)
- 2020 Ziraat Bankası saat kaçta açılır? Ziraat Bankası açılış (25 Temmuz Cumartesi)
- Sağlık ocağı açılış saati, sağlık ocağı kaçta açılır? (25 Temmuz Cumartesi)
- İndirimli oyunlar, Steam yaz indirimi, fiyatı düşen oyunlar (25 Temmuz Cumartesi)
- Bankalar saat kaçta açılıyor Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İşbank, Yapı Kredi) (25 Temmuz Cumartesi)
- Ziraat Bankası Destek Kredisi Sorgulama, Ziraat 6 ay ödemesiz kredi başvuru (25 Temmuz Cumartesi)
- Gece kulüpleri ne zaman açılacak? Gece kulübü, barlar, eğlence mekanları açılacak mı? (25 Temmuz Cumartesi)
- En çok işe yarayan uyku nasıl açılır yöntemleri (25 Temmuz Cumartesi)
- Günaydın mesajı en güzelleri, En güzel günaydın mesajları - Yeni (25 Temmuz Cumartesi)
- En hızlı uyuma taktiği, nasıl hızlı uyunur? (25 Temmuz Cumartesi)
- Hemen uyumak için ne yapmalı, hemen uykuya dalmak için teknikler (25 Temmuz Cumartesi)
- Uyku nasıl gelir, rahat uyku için dua (25 Temmuz Cumartesi)
- Bugün yağmur yağacak mı, bugün yağmur var mı? (25 Temmuz Cumartesi)
- En yakın noter, noter çalışma saatleri (25 Temmuz Cumartesi)
- En yakın noter nerede? En yakın noter nasıl bulurum (25 Temmuz Cumartesi)
- Noter kaçta açık? Noter çalışma saatleri (25 Temmuz Cumartesi)
- Noter açılış saatleri, noter kaçta açılıyor? (25 Temmuz Cumartesi)
- Ego otobüs saatleri, İETT otobüs saatleri, otobüs sefer saatleri (25 Temmuz Cumartesi)
- Anlamlı günaydın mesajları, günaydın aşk sözleri (25 Temmuz Cumartesi)
- Eczane açılış saatleri, eczane kaçta açılıyor? Açık eczaneler (25 Temmuz Cumartesi)
- Eczaneler saat kaçta açılıyor? Eczane çalışma saatleri (25 Temmuz Cumartesi)
- Uyku nasıl gelir, uyku için dua, uyku getiren şeyler (25 Temmuz Cumartesi)
- Rahat uyku için dua, uyku duası, uykumuz nasıl gelir? (25 Temmuz Cumartesi)
- Uyku getiren müzik, uyku getiren dua, nasıl uyku gelir? (25 Temmuz Cumartesi)