Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'da flaş gelişmeler yaşanıyor.Yıldız futbolcunun ülkesi Nijerya ve Yunanistan basında çıkan haberlere göre Olympiakos, Onyekuru'yu satın almak için harekete geçti. Cimbom, 1 yıl daha kiralamak için Monaco ile görüşecekti ancak Fransız kulübü, yeniden kiralamaya yanaşmıyor. Bu nedenle Olympiakos, bir adım öne geçti.Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Fatih Terim, Onyekuru'yu bonservisiyle transfer edecek maddi güçlerinin olmadığı görüşünde. Olympiakos ile Monaco, anlaşmaya varırsa sarı kırmızılılarda başarılı bir performans gösteren Onyekuru'yla yollar ayrılacak.Nijeryalı futbolcu, sarı kırmızılılarda forma giydiği 53 maçta 17 gol 7 asistle oynayarak 25 kez skora katkı yaptı.