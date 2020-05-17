Galatasaray'a Komşu'dan kötü haber: Onyekuru

Yunan devi Olympiakos, Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru'yu bonservisiyle transfer etmek istiyor. Monaco'nun kiralamaya yanaşmamasıyla ibre Komşu'ya döndü.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Galatasaray'a Komşu'dan kötü haber: Onyekuru
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17 Mayıs 2020 12:30
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Yıldız futbolcunun ülkesi Nijerya ve Yunanistan basında çıkan haberlere göre Olympiakos, Onyekuru'yu satın almak için harekete geçti. Cimbom, 1 yıl daha kiralamak için Monaco ile görüşecekti ancak Fransız kulübü, yeniden kiralamaya yanaşmıyor. Bu nedenle Olympiakos, bir adım öne geçti.

Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Fatih Terim, Onyekuru'yu bonservisiyle transfer edecek maddi güçlerinin olmadığı görüşünde. Olympiakos ile Monaco, anlaşmaya varırsa sarı kırmızılılarda başarılı bir performans gösteren Onyekuru'yla yollar ayrılacak.

Nijeryalı futbolcu, sarı kırmızılılarda forma giydiği 53 maçta 17 gol 7 asistle oynayarak 25 kez skora katkı yaptı.

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