Galatasaray'a karşı bir ilki yaşayacak!

Kaleci Kristoffer Nordfeldt'in sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşısında kaleyi koruyacak olan 23 yaşındaki Übeyd, ilk kez Süper Lig heyecanı yaşayacak.



Daha önce 1. Lig maçı da oynamayan Übeyd, Hacettepe, Fethiye ve Bodrumspor formaları altında 39 kez 2. Lig maçına çıkmış ve 29 gol yemişti. Übeyd, Hacettepe forması altında 3 Türkiye Kupası maçında ise 5 golü kalesinde görmüştü.



Gençlerbirliği formasını bugüne kadar 2 kez Türkiye Kupası'nda Esenler Erok ve Kırşehir Belediyespor'a karşı giyen Übeyd, 2012-15 yılları arasında alt yaş milli takımlarında 39 kez mücadele etti. [Kaynak: Gençlerbirliği Haber Ajansı]



