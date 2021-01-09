Galatasaray'a karşı bir ilki yaşadı!

Gençlerbirliği'nde kaleci Übeyd Adıyaman, Galatasaray karşısında kariyerindeki ilk Süper Lig karşılaşmasına çıktı. Übeyd'in kariyerinde 1. Lig maçı da bulunmuyordu.

Haber; Basın Bülteni, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'a karşı bir ilki yaşadı!
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09 Ocak 2021 17:59
Kaleci Kristoffer Nordfeldt'in sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşısında kaleyi koruyan olan 23 yaşındaki Übeyd, ilk kez Süper Lig heyecanı yaşadı.

Daha önce 1. Lig maçı da oynamayan Übeyd, Hacettepe, Fethiye ve Bodrumspor formaları altında 39 kez 2. Lig maçına çıkmış ve 29 gol yemişti. Übeyd, Hacettepe forması altında 3 Türkiye Kupası maçında ise 5 golü kalesinde görmüştü.

Gençlerbirliği formasını bugüne kadar 2 kez Türkiye Kupası'nda Esenler Erok ve Kırşehir Belediyespor'a karşı giyen Übeyd, 2012-15 yılları arasında alt yaş milli takımlarında 39 kez mücadele etti. [Kaynak: Gençlerbirliği Haber Ajansı]



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