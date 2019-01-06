Fatih Terim bizzat istiyor

Serdar Aziz'le yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da stoper arayışları tüm hızıyla sürüyor.Geniş listedeki birçok isimle temasta bulunan Sarı-Kırmızılılar, bu kez de rotayı Fransa'ya çevirdi. Aslan'ın gözü, bonservisi Anderlecht'te bulunan ve Nantes'ta kiralık olarak oynayan Kara Mbodj'da.29 yaşındaki 1.92'lik savunmacı, Fransa Ligi'nde bu sezon istediği süreyi alamadı. 5 maçta 450 dakika sahne alan Senegalli stoper, kontratını iptal ederek devre arasında başka bir kulübe gitmek istiyor.Galatasaray da bu fırsatı değerlendirip hem oyuncuyla hem de kulüpleriyle bir görüşme gerçekleştirecek.Daha önce de Türk kulüplerinin gündemine gelen Kara, güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.Galatasaray bu oyuncuyu kiralık olarak değil, eğer Nantes geri gönderirse, Anderlecht'ten bonservisiyle birlikte almak istiyor.Geriden oyun kurabilme ve ön libero oynama özellikleri de bulunan Kara'yı, Fatih hocanın bizzat izleyip beğendiği ve stoper adayları arasına yerleştirdiği belirtiliyor.