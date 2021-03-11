Galatasaray'a Kadıköy zaferleri ters etki ediyor

Yıllarca Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup edemeyen Galatasaray buna karşılık ezeli rakibiyle girdiği şampiyonluk yarışının çoğundan üstün ayrılan taraf olmuştu.



İki sezondur Kadıköy'de kazanan Galatasaray'a derbi zaferleri yaramadı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi yendikten sonra hızla düşüşe geçen Cimbom, ligde ilk 5'e giremedi.



Bu sezon ise Kadıköy'deki derbiden yine mutlu ayrıldılar ancak 3 gün sonra kupada Aytemiz Alanyaspor'a elendiler ve son 2 haftada kaybettiği 5 puanla zirveden indiler. Bu durum Sarı-Kırmızılı camiada ''Fenerbahçe galibiyeti takıma rahatlama getirdi ve konsantrasyon kaybı yaşanıyor'' yorumlarının yapılmasına neden oldu.







