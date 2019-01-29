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Galatasaray'a Japonya'dan Maicon teklifi!

Galatasaray, Brezilyalı stoperi Maicon için Japonya'dan resmi teklif aldı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'a Japonya'dan Maicon teklifi!
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29 Ocak 2019 23:32
Transferde santrfor arayışlarını sürdüren Galatasaray'a Japonya'dan sürpriz bir teklif geldi.

Japonya'dan bir kulüp, Brezilyalı stoper Maicon için resmi teklifte bulundu. Maicon için gelen teklifin 5 milyon euronun üzerinde olduğu öğrenilirken kulüpler arası pazarlık sürüyor.

MAICON'UN ALTERNATİFİ BELÇİKA'DAN

Galatasaray, Maicon'u göndermesi halinde Standard Liege'de forma giyen Christian Luyindama kadroya katmak için harekete geçecek.

Standard Liege ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki stoper, bu sezon 30 maçta oynadı ve 3 gol attı.



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