Galatasaray'a İtalyan kondisyoner: Luca Morellini

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yeni sezon öncesi takıma yeni bir İtalyan kondisyoner istedi.

Haber; Milliyet
Galatasaray'a İtalyan kondisyoner: Luca Morellini
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10 Ağustos 2020 11:37
Alberto Bartalli'nin ayrılığının ardından Galatasaray, performans ekibini güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Görüşülen isimlerden biri Parma kulübünün kondisyoneri Luca Morellini... Parma geride bıraktığımız sezon Inter'den sonra Serie A'nın en çok koşan takımı olmuştu.

İtalya'da yakın ilişkileri olan Fatih Terim'in tercihi, yine buradan bir kondisyoneri takıma kazandırmak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fatih Terim, Alberto Bartalli'nin takıma kazandırılmasını istedi.




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