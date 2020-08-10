Alberto Bartalli'nin ayrılığının ardından Galatasaray, performans ekibini güçlendirmek için çalışmalara başladı.Görüşülen isimlerden biri Parma kulübünün kondisyoneri Luca Morellini... Parma geride bıraktığımız sezon Inter'den sonra Serie A'nın en çok koşan takımı olmuştu.İtalya'da yakın ilişkileri olan Fatih Terim'in tercihi, yine buradan bir kondisyoneri takıma kazandırmak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fatih Terim, Alberto Bartalli'nin takıma kazandırılmasını istedi.