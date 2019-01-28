MOHANAD ALI KİMDİR?

Galatasaray'da transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala gözler bu konuda yaşanacak gelişmelere çevrildi!Taraftarlar yönetime tepki gösterirken Irak basınından da bir iddia geldi. Galatasaray'ın Irak Milli Takımı'yla Asya Kupası'nda boy gösteren ve dikkatleri çeken genç futbolcu Mohaned Ali ile ilgilendiği öne sürüldü.Haberde Danimarka'dan Midtjlland, Belçika'dan Genk'in 700 bin Euro, Çekya'dan Slavia Prag'ın 600 bin Euro'luk transfer teklifinde bulunduğu belirtildi. Daha önce Cagliari ve Genk'in 500 bin Euro'luk tekliflerinin reddedildiği kaydedilirken Mısır Devleri Al Ahly ve Zamalek'in de genç futbolcuyu takipte olduğu bildirildi.Galatasaray'ın bonuslarla birlikte 2 milyon Euro'yu bulabilecek bir rakamla oyuncunun bonservisinin bulunduğu Al Shorta'nın kapısını çaldığı öne sürülürken Fenerbahçe'nin de 18 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ancak resmi bir girişimin bulunmadığı belirtildi.Irak U16 Milli Takımı'nda 10 maçta 12 gol atan, U17 Milli Takımı'nda 4 karşılaşmada 5 gol atan Mohanad Ali, 2017'de A Milli Takım'a yükselirken 15 mücadelede attığı 8 golle dikkatleri çekti.Santrfor pozisyonunda görev yapan Mohanad Ali'nin kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2019'da sona eriyor.Fatih Terim, Galatasaray'daki üçüncü döneminde Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı U20 Dünya Kupası'nda beğendiği Iraklı sol bek Ali Adnan'ı da istemiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.