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Galatasaray'a İngiliz forvet!

İngiliz Telegraph gazetesi, Galatasaray'ın Southampton'dan bu ay içinde ayrılması beklenen Charlie Austin'e teklif yapmaya hazırlandığını belirtti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'a İngiliz forvet!
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25 Ocak 2019 21:54
Devre arası transfer döneminde mutlak forvet transferi yapmak isteyen Galatasaray için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası geldi.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Telegraph, Southampton'un 29 yaşındaki İngiliz forvet Charlie Austin ile yollarını bu ay içinde ayıracağını ve Galatasaray'ın da teklife hazırlandığını belirtti.

Southampton'ın yeni teknik direktörü Ralph Hasenhuttl'ün kadroda düşünmediği Austin ile Premier Lig'den Wolverhampton'ın da ilgilendiği kaydedildi.

2016 yılında QPR'dan 5.20 milyon euroya Southamton'a transfer olan Charlie Austin, bu sezon Premier Lig'de 16 maça çıkarken 2 gol attı. Austin'in Southampton ile sözleşmesi 2020 yılında sona erecek.

CHARLIE AUSTIN KİMDİR?

Kariyerine Hungertown kulübünde başlayan Charlie Austin, önce Poole, ardından da Swindon'a transfer oldu. 20122'de Burnley'ye 1,4 milyon euro bonservis bedeliyle imza atarak yükselişine başlayan İngiliz oyuncu, 2013 yılında QPR'a 4,65 milyon euroya, 2016'da ise 5,2 milyon euroya Southampton'a transfer oldu. Southampton'da hiçbir zaman as forvet olamayan ve rotasyonda değerlendirilerek 72 maça çıkan Austin, 20 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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