Kariyerine Hungertown kulübünde başlayan Charlie Austin, önce Poole, ardından da Swindon'a transfer oldu. 20122'de Burnley'ye 1,4 milyon euro bonservis bedeliyle imza atarak yükselişine başlayan İngiliz oyuncu, 2013 yılında QPR'a 4,65 milyon euroya, 2016'da ise 5,2 milyon euroya Southampton'a transfer oldu. Southampton'da hiçbir zaman as forvet olamayan ve rotasyonda değerlendirilerek 72 maça çıkan Austin, 20 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Devre arası transfer döneminde mutlak forvet transferi yapmak isteyeniçin İngiltere'den flaş bir transfer iddiası geldi.İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Telegraph, Southampton'un 29 yaşındaki İngiliz forvetile yollarını bu ay içinde ayıracağını ve Galatasaray'ın da teklife hazırlandığını belirtti.Southampton'ın yeni teknik direktörü Ralph Hasenhuttl'ün kadroda düşünmediği Austin ile Premier Lig'den Wolverhampton'ın da ilgilendiği kaydedildi.2016 yılında QPR'dan 5.20 milyon euroya Southamton'a transfer olan Charlie Austin, bu sezon Premier Lig'de 16 maça çıkarken 2 gol attı. Austin'in Southampton ile sözleşmesi 2020 yılında sona erecek.