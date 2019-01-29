Galatasaray'a ikinci Marcao: Pablo Santos!

Ozan Kabak'ın 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a gönderilmesi, Serdar Aziz'in kadro dışı kalmasından sonra defans hattına en az 2 transfer takviyesi bekleyen Fatih Terim'e Chaves forması giyen Marcao alınmış, diğer stoper için arayışlara devam edilmişti.Ozan ve Serdar'ın gözden çıkarılması, Maicon'un alternatif olarak yedek kulübesinde düşünülmesinden sonra Marcao ile birlikte defans hattını oluşturabilecek ikinci oyuncunun Braga'da oynayan Pablo olduğu ortaya çıkarken, Galatasaray'ın Portekiz ekibiyle her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi. Paysandu kariyerinden sonra 1 yıl Maritimo'da oynayan ve bu sezon Braga'ya transfer olan Pablo için sarı kırmızılı kulübün oyuncuya yıllık 800 bin Euro ödeyeceği belirtilirken, Braga'ya ise 400 bin Euro kiralama ücreti ayrıca kontrata 4,5 milyon Euro satın alma opsiyonunun konulduğu öğrenildi.Braga'da şu ana kadar 15 maça çıkan ve 3 gol atan Pablo Renan dos Santos transferinin bitmesine ramak kala Serdar Aziz'in takımdan ayrılmaması ve acil olarak 2 forvet arayışına girilmesi bu transferi yarıda bırakırken, Pablo'dan vazgeçilmediği tecrübeli defansın sezon sonuna kaldığı belirtildi.Portekiz Ligi'nde ikinci sıradaki Benfica'nın 1 puan gerisinde olan Braga, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak gitme hedefinde.