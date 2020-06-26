Galatasaray'a II. Akman

Yıllarca Galatasaray'a hizmet veren Ayhan Akman geri dönmek için gün sayarken yönetimin Ayhan Akman'ın yeğeni olan ve Bursaspor altyapısının en önemli isimlerinden biri olan Ali Akman'ı istediği öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Galatasaray'a II. Akman
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26 Haziran 2020 10:13
Galatasaray Hasan Şaş'ın yerine Ayhan Akman'ı yardımcı hoca olarak göreve getirecek.

Yıllarca camiaya hizmet veren Ayhan Akman geri dönmek için gün sayarken yönetimin Ayhan Akman'ın yeğeni olan ve Bursaspor altyapısının en önemli isimlerinden biri olan Ali Akman'ı istediği öğrenildi. Bu sezon kupa dahil 19 maça çıkan 18 yaşındaki forvet 4 gol, 1 asist yaparken performansıyla göz doldurdu.

Galatasaray Yönetimi'nin kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ali Akman için görüşmeler yaptığı ve Bursaspor'u ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.



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