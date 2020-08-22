Galatasaray'a Igor Tudor şoku!

Şubat 2017'de Karabük'ten Galatasaray'ın başına gelen İgor Tudor, 300 bin euro tazminat kazandı.



O dönem yıllık 400 bin euro'ya imza atan Hırvat çalıştırıcının kontratında, "Devler Ligi'ne gidilirse 200 bin, Avrupa Ligi'ne kalınırsa 100 bin euro prim kazanır" bulunuyordu.



Tudor yerine Fatih Terim geldikten sonra bu kupalara katılım sağlandı fakat UEFA, yüklü faiziyle birlikte tazminata hükmetti.



