Galatasaray'a Henry Onyekuru müjdesi!

Süper Lig'de Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak Galatasaray'a Henry Onyekuru'dan müjdeli haber geldi.

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Galatasaray'a Henry Onyekuru müjdesi!
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28 Ocak 2021 09:52
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru, karantina sürecini tamamladı ve takımla çalışmalara başladı.

Genç yetenek, üçüncü kez döndüğü yuvasında çıktığı ilk antrenmanda oldukça heyecanlı ve neşeliydi. Antrenman öncesi bir süre hocası Fatih Terim'le görüşen Onyekuru'nun, ana bölümde oldukça istekli çalıştığı öğrenildi.

Teknik ekip, Cuma günkü Gaziantep deplasmanında Onyekuru'yu kadroya dahil etti. Terim'in planı, kısa bir süre de olsa, maçın ikinci yarısında öğrencisini sahaya sürebilmek.

Bir sonraki Başakşehir sınavında da ikinci devrede süre alması beklenen Onyekuru, Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında ise ilk 11'de sahaya çıkmayı hedefliyor.





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