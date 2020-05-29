Henry Onyekuru'nun ayrılması halinde yerine düşünüleniçin güzel bir haber geldi. İngiliz kulüpleri, haziran ayında devam edecek sezon öncesinde birbirlerinden oyuncuları ayartmamak için centilmenlik anlaşmasına vardı.Bu anlaşma yüzünden adı Tottenham ile Arsenal'la anılan İskoç kanat oyuncusu için Galatasaray'ın şansı daha da yükseldi.Bournemouth, Fraser'ın gelecek sezon takımda olmayacağını açıkladı. Ancak İskoç oyuncunun "denizaşırı" takımlarla görüşmesinin önünde bir engel olmadığı duyuruldu.Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ilk etapta WyScout üzerinden izlediği oyuncunun 163'lük boyuna rağmen bu sezon Premier Lig'de 28 maçta 1 gol 4 asist yapmasından çok etkilendi. Vatandaşı Charlie Nicholls'un kaslı olmayan vücudu nedeniyle "eski tip futbolcu" dediği Fraser'a Premier Lig'de fiziği nedeniyle "küçük cep dinamosu" lakabı takıldı. Terim'i en fazla ilgilendiren ise oyuncunun sağ bekte de oynayabilmesi oldu.