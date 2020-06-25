Galatasaray'a Fransa'dan kaleci transferi

Muslera'nın sakatlığı ve Okan Kocuk'un yetersiz performansı sonrası Galatasaray, gelecek sezon için bir kaleci transferi yapmayı düşünüyor. Fransa basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Saint-Etienne kalecisi Stephane Ruffier'i transfer etmek istediğini öne sürdü.



33 yaşındaki Fransız kaleci 2011 yılından beri Saint-Etienne formasını terletiyor.



Fransız takımının teknik direktörü Claude Puel, Jessy Moulin'i takımın 1. kalecisi olarak seçti. Puel, gelecek sezonda da aynı düzeni devam ettirmeyi düşünüyor. Daha fazla forma şansı isteyen Ruffier ise, Saint-Etienne'den ayrılmaya sıcak bakıyor.



33 yaşındaki kaleci bu sezon takımı ile 22 Ligue 1 maçına çıktı. 33 yaşındaki kaleci bu maçlarda kalesinde 40 gol gördü ve 3 maçta kalesini gole kapattı.



