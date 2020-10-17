Galatasaray'a Fethiye şoku!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Fethiye Beşkaza Spor Salonu'nda oynana mücadeleyi Fethiye ekibi 91-82 kazandı. Hekim Fethiye Belediyespor, Basketbol Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetini Galatasaray'a karşı aldı.
1.P: 21-25
2.P: 20-27 (41-52)
3.P: 23-15 (64-67)
4.P: 18-15 (82-82)
UZ: 9-0
Galatasaray'da Koç Ertuğrul Erdoğan: "Fethiye Belediyespor'u tebrik ediyorum. İkinci yarıda ve son uzatma devresinde gösterdikleri mücadele maçı onlara getirdi. Maalesef özellikle ikinci devrede birçok basit hata yaptık. Sezon devam ediyor. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.
1.P: 21-25
2.P: 20-27 (41-52)
3.P: 23-15 (64-67)
4.P: 18-15 (82-82)
UZ: 9-0
Galatasaray'da Koç Ertuğrul Erdoğan: "Fethiye Belediyespor'u tebrik ediyorum. İkinci yarıda ve son uzatma devresinde gösterdikleri mücadele maçı onlara getirdi. Maalesef özellikle ikinci devrede birçok basit hata yaptık. Sezon devam ediyor. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.