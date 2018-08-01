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Galatasaray'a Denayer için Bielsa rakip oldu

Galatasaray'ın kadrosunda tutmak için görüşmeleri sürdürdüğü Jason Denayer için Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds United da devreye girdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'a Denayer için Bielsa rakip oldu
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01 Ağustos 2018 00:01
Teknik direktörlük görevine Marcelo Bielsa'nın getirildiği Championship ekiplerinden Leeds United, Galatasaray'a rakip oldu.

Bielsa'nın gelmesinin ardından yaptığı transferlerle dikkat çeken Leeds United, şimdi de Jason Denayer'in peşine düştü.

İngiliz basınında yer alan habere göre Manchester City'de forma şansı bulma ihtimali olmayan Jason Denayer'i Leeds'in kiralamak istediği belirtildi. Haberde, Bielsa'nın bu transferde en büyük rakibinin Galatasaray olduğuna da yer verildi.

Galatasaray, uzun bir süredir Denayer'in transferi için Manchester City ile görüşmelerini sürdürüyor. Abdurrahim Albayrak da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İngiliz ekibin Denayer'in bonservisi için 10 milyon euro istediğini dile getirmişti.

Jason Denayer, geçtiğimiz sezon özellikle Fatih Terim'in gelmesinin ardından şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.



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