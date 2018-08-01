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Teknik direktörlük görevine'nın getirildiğiekiplerinden'a rakip oldu.Bielsa'nın gelmesinin ardından yaptığı transferlerle dikkat çeken Leeds United, şimdi de'in peşine düştü.İngiliz basınında yer alan habere göre Manchester City'de forma şansı bulma ihtimali olmayan Jason Denayer'i Leeds'in kiralamak istediği belirtildi. Haberde, Bielsa'nın bu transferde en büyük rakibinin Galatasaray olduğuna da yer verildi.Galatasaray, uzun bir süredir Denayer'in transferi için Manchester City ile görüşmelerini sürdürüyor.da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İngiliz ekibin Denayer'in bonservisi için 10 milyon euro istediğini dile getirmişti.Jason Denayer, geçtiğimiz sezon özellikle Fatih Terim'in gelmesinin ardından şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.