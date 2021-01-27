Galatasaray ile adı anılan Kaan Ayhan'ın transferine Sassuolo Teknik Direktörü Roberto De Zerbi'den veto geldi.CalcioMercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, Sassuolo'ya Kaan Ayhan için teklifte bulundu. Sassuolo yönetimi, masaya oturmadan önce teknik direktör De Zerbi'den Türk milli stoper için görüş aldı.Haberinde detayında, Sassuolo'nun 2.5 milyon euro'ya satın aldığı Kaan Ayhan içinbilgisi de verildi.Schalke altyapısından yetişen ve 2016'da Fortuna Düsseldorf'a 500 bin euro karşılığında transfer olan Kaan Ayhan, 2020 yazında 2.5 milyon euro karşılığı Sassuolo'ya transfer oldu. İtalya Serie A'da 14 maça çıkan Kaan, Türkiye Milli Takım formasını da 32 kez terletip 3 gol attı.