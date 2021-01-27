Galatasaray'a De Zerbi vetosu!

Galatasaray, Kaan Ayhan için Sassuolo'nun kapısını çaldı ama teknik direktör De Zerbi, oyuncunun kendisi için çok önemli olduğunu belirterek satışı veto etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a De Zerbi vetosu!
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27 Ocak 2021 13:18
Galatasaray ile adı anılan Kaan Ayhan'ın transferine Sassuolo Teknik Direktörü Roberto De Zerbi'den veto geldi.

CalcioMercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, Sassuolo'ya Kaan Ayhan için teklifte bulundu. Sassuolo yönetimi, masaya oturmadan önce teknik direktör De Zerbi'den Türk milli stoper için görüş aldı. İtalyan teknik adam, Kaan Ayhan'ın satışını şiddetle veto etti ve yıldız savunmacının kendisi için önemli olduğunu ve savunmada adeta bir joker olduğunu belirtti.

Haberinde detayında, Sassuolo'nun 2.5 milyon euro'ya satın aldığı Kaan Ayhan için Galatasaray'ın sunduğu paketin 5 milyon euro civarında olduğu bilgisi de verildi.

Schalke altyapısından yetişen ve 2016'da Fortuna Düsseldorf'a 500 bin euro karşılığında transfer olan Kaan Ayhan, 2020 yazında 2.5 milyon euro karşılığı Sassuolo'ya transfer oldu. İtalya Serie A'da 14 maça çıkan Kaan, Türkiye Milli Takım formasını da 32 kez terletip 3 gol attı.

 



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