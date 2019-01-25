Dubai'de yapılan görüşmelerden sonuç alamayan G.Saray'ın Alan Carvalho ısrarı sürüyor. Ancak Çin kulübü Guangzhou Evergrande bu transferde süreci uzattı.Önce 19 Ocak'ta Alan'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullanan Çinliler, Galatasaray'la bonservis pazarlığına oturdu. Taraflar 3 milyon Euro'ya anlaşma sağlamak üzereyken bu sefer de Guangzhou Evergrande Teknik Direktörü Cannavaro transfere taş koydu.West Ham'dan Arnautovic'i bekleyen ancak sonuç alamayan, "Transfer yapılmadan Alan'ı göndermeyelim" dedi.Çinliler bu yüzden Alan konusunda Galatasaray'ı bekletme kararı aldı.