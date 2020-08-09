Galatasaray'a Cheikhou Kouyate için şartlı evet

Galatasaray, orta sahada alternatif adaylarar asında yer alan Cheikhou Kouyate'nin transferinde, Seri ve Bernard Mensah'a göre daha çabuk ilerleme kaydetti. Premier Ligk ulübü Crystal Palace, 30 yaşındaki futbolcunun kiralanması konusunda Galatasaray'a olumlu yanıt verdi. Hatta tecrübeli orta saha oyuncusunun kiralama bedeliyle İlgili olarak da oldukça düşük bir talepte bulunulacağı bilgisi verildi. Ancak İngiliz kulübünün bir şartı var, o da oyuncunun yıllık ücretinin tamamının karşılanması.Palace'ta senelik 2.5 milyon Euro'ya oynayan Kouyate'nin bu maaşının Galatasaray cephesinde kabul görmesi mümkün görünmüyor. Zira Sarı-Kırmızılılar, mevcut kontrat yükünü de olabildiğince azaltmaya çalışıyor.Galatasaray Yönetimi, önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelerde, Kouyate'nin yıllık ücretini 2 milyon Euro seviyesinin altına çekmeye çalışacak. Eğer bu konuda da olumlu bir gelişme sağlanırsa, Sarı-Kırmızılı yönetim Kouyate'nin transferini gündemdeki diğer ağır basan isimlere göre çok daha hızlı açıklayabilir.