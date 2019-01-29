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Galatasaray'a Çekya'dan kötü haber

Sparta Prag, Nicolae Stanciu satınca Galatasaray'ın gündemindeki Benjamin Tetteh'in ayrılmasına izin çıkmadı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'a Çekya'dan kötü haber
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29 Ocak 2019 18:00
Galatasaray'ın da gündeminde olan Benjamin Tetteh'in transferine Sparta Prag'dan izin çıkmadı. Sparta Prag, devre arası transfer döneminde takımın iki önemli ismini birden kaybetmek istemediği için Tetteh'in ayrılmasına izin vermeyecek.

Çekya temsilcisi geçtiğimiz gün orta sahanın yıldız ismi Nicolae Stanciu'yu Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'ye 10 milyon euro bonservis bedeline sattı. Bu transferin gerçekleşmesinin ardından başka bir oyuncuyu satmamam kararı alındı.

Galatasaray, Tetteh için uzun süredir Sparta Prag ile görüşme halindeydi. Sarı-kırmızılı takım Tetteh'in transferini 7,5 milyon eure bonservis bedeline bitirmeye çalışıyordu.

Bu sezon Sparta Prag formasıyla 9 gole imza atan Benjamin Tetteh'in 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



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