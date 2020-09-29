Galatasaray'a Bulgar kanat! Sofya'dan geliyor...

Süper Lig'in 3. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Galatasaray, mücadeleden 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.



Pozisyon bazında oldukça kısır geçen bu müsabaka sonrasında sarı kırmızılılar, transferde yeniden atağa kalktı. Öte yandan Belhanda'nın da Nice ile görüşmelere başlaması yeni transferin önünü açtı.



Yaşanan bu gelişmelerin ardından daha önce de transfer listesinin üst sıralarında bulunun Stanislav Ivanov'un Galatasaray'a imza atacağı ifade edildi.



Bulgar basınında yer alan habere göre Galatasaray, şu anda Levski Sofya forması giyen Stanislav Ivanov'u kadrosuna katmaya çok yaklaştı.



Haberin detaylarında ise, sarı-kırmızılıların oyuncuya resmi imzayı attırmasının neredeyse kesin olduğu belirtilirken, sarı kırmızılıların ödeyeceği bonservis bedeli de açıklandı.



Bulgar basınında yer alan haber şu şekilde:



"Stanislav Ivanov'un yeni durağı Türkiye. Oyuncu, Galatasaray'a gideceğinden emin. Levski'nin genç yıldızı Stanislav Ivanov, Galatasaray'ın yeni transferi olacak. Bulgar kulübü ve Türk ekibi yakında transferi tamamlayacak. Ivanov uzun süredir Türk devinin scout ekibi tarafından takip ediliyor. Öte yandan teknik direktör Fatih Terim tarafından da transferi onaylandı. Edinilen bilgilere göre Galatasaray şu anda transfer pazarlığında."



ANLAŞMA ÇOK YAKIN



Öte yandan Galatasaray ve Levski Sofya yetkilileri anlaşmaya çok yaklaştı. Ivanov'un yeni durağı İstanbul olacak.



ÇOK YÖNLÜ



21 yaşındaki futbolcunun hücumda farklı mevkilerde de forma giymesi Galatasaray'ı en çok cezbeden durum. Ivanov, hem kanatta hem de ileri uçta oynayabiliyor. Ayrıca fırsat verilirse forvet arkasında da başarılı performans sergileyebiliyor.



BONSERVİSİ BELLİ OLDU



Levski Sofya, genç yıldızı için Galatasaray'dan 700 bin euro almayı planalıyor. Bir Alman kulübü de onu istedi ancak aynı ücreti veremedi. Galatasaray, bu transferde başarılı oldu."



STANISLAV IVANOV KİMDİR?



16 Nisan 1999 tarihinde Bulgaristan'ın Gabrovo şehrinde dünyaya gelen Stanislav Ivanov, kanat forvet olarak görev alıyor.



Çift ayaklı olması nedeniyle her iki kanatta da görev alabilen Ivanov, şimdiye dek 73 müsabakada rol aldı ve 12 gol 13 asistle oynadı.



