Galatasaray'a bir Norveçli sağ bek daha!

Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray için yeni bir iddia gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

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Galatasaray'a bir Norveçli sağ bek daha!
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10 Nisan 2020 10:44
Sözleşmesi bitecek olan Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray için Yunanistan'dan flaş bir iddia geldi.

Olympiakos formasını giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan Omar Elabdellaoui'nin Sarı- Kırmızılılar'dan teklif aldığı belirtiliyor.

Norveç Milli Takımı'nda Martin Linnes ile birlikte görev yapan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 28 lig maçında 1 gole imzasını attı.

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