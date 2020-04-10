Sözleşmesi bitecek olan Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray için Yunanistan'dan flaş bir iddia geldi.Olympiakos formasını giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan'nin Sarı- Kırmızılılar'dan teklif aldığı belirtiliyor.Norveç Milli Takımı'nda Martin Linnes ile birlikte görev yapan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 28 lig maçında 1 gole imzasını attı.