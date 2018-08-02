Eski oyuncusu Jason Denayer'i tekrar kiralamak isteyen, ayrıca Maicon'u elden çıkarıp, tecrübeli bir savunmacı almanın planlarını yapıyor.PSV, Valencia ve AEK'ya basit goller yiyerek kaybeden Galatasaray, stoper transferine öncelik verme kararı aldı.1- Geçirdiği sakatlık sonrası AEK'ya karşı 85 dakika göre alan Serdar Aziz'in bireysel hatasında gol geldi. Yıldız futbolcunun performansı henüz hazır olmadığının göstergesiydi.2- Sağ bekte denenen Ahmet Çalık, teknik heyet tarafından yeterli bulunmadı. 24 yaşındaki futbolcu 4. stoper olarak düşünülüyor.3- Maicon, savunmayı önde kurmak isteyen Fatih Terim'in sistemine uymuyor. Brezilyalı futbolcuya kulüp arayan Cimbom, kiralama bedeli istemiyor ve oyuncunun 2.2 milyon Euro olan ücretinin bir kısmını karşılamaya hazır.3- Premier Lig'de 9 Ağustos'ta transfer dönemi sona erecek ve Denayer'i kiralamak için Manchester City'nin kapısı çalınacak. Maicon'un yerine de tecrübeli ve oyun kurma becerisi yüksek yabancı stoper aranıyor.Maicon, rakibin golleriyle sonuçlanan hatalarıyla dikkat çekiyor. Brezilyalı stoper, AEK maçında duran toptan iki gol atmasına rağmen bir gole sebebiyet verdi. Geçtiğimiz sezon ise 12 kritik bireysel hataya imza atmıştı.