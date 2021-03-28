Galatasaray, yıllık 5 milyon Euro garanti ücret ve bonusları bulunan Radamel Falcao ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim dünyaca ünlü golcünün yerine yine bir Kolombiyalı ismi transfer etmek için düğmeye bastı.



Yüksek maliyeti sebebiyle sezon sonunda Falcao ile yollar ayrılmanın planları yapılırken sarı-kırmızılı yönetim, Amerika ve Arap takımları başta sezon sonunda gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak.



Falcao'nun yerine düşünülen ilk isim Borre… Arjantin ekiplerinden River Plate'le sözleşmesi bitecek olması, Galatasaray'ın ilgisini artıran faktörler arasında yer alıyor.



Sarı-kırmızılı takım 25 yaşındaki oyuncuyu bonservissiz almak için görüşmelere başladı. Borre bitiriciliği, çalım yeteneği ve hızıyla dikkat çekiyor.



Gelecek sezon Mohamed'in yanına bu özelliklerde bir isim arayan Cimbom, transfer sezonu açılmadan oyuncuyla söz kesmeye çalışacak.



BORRE KİMDİR?



25 yaşındaki oyuncu 2017 yılında ise Arjantin ekiplerinden River Plate tarafından 3.5 milyon Euro karşılığında transfer edildi.



İlk sezonunda 36 maça çıkan ve 9 gol, 4 asistlik performans sergileyen Borre, ikinci sezonunda 44 maçta 13 gol, 7 asistlik katkı sağladı.



DEPORTİVO'DA BAŞLADI



Kolombiya ekiplerinden Deportivo Cali altyapısından yetişen Borre, 2015 yılında 5 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu.



Aynı sezon Cali'ye kiralanan başarılı santrfor, 2016 yılını Villarreal'de kiralık olarak geçirdi.



