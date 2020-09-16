Galatasaray'a Azerbaycan'da büyük sürpriz! İşte o pankart...

ATATÜRK'ÜN SÖZLERİ TRİBÜNDE

İLHAM ALİYEV'İN KARDEŞLİK SÖZLERİ

TUR PRİMİ 20 BİN MANAT

Galatasaray Avrupa serüvenine başlıyor. Sarı kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Neftçi'ye konuk olacak.Pandemi koşulları nedeniyle UEFA tarafından tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanmasına karar verilen eleme turlarıda, Galatasaray ile Neftçi'yi karşı karşıya getirecek müsabaka, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.Azerbaycan'ın başkentindeki 70 bin kişi kapasiteye sahip olan stadyumun tribünlerinin üzerine bazı pankartlar ve flamalar yerleştirildi. Azeri report internet sitesi, 'Neftçi-Galatasaray maçında tribünler böyle olacak' başlığıyla duyurduğu gelişmeyi, fotoğraflarıyla birlikte servis etti.Bakü Olimpiyat Stadı'na Türkiye ve Azerbaycan bayrakları serildi. İki ülkenin bayraklarının yanı sıra, her iki kulübün armalarına da tribünde yer verildi. Yedek kulübelerinin tam karşı tarafında, futbolda genel olarak 'alt maraton' olarak tabir edilen bölgede Mustafa Kemal Atatürk'e de yer verildi.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir" şeklindeki sözlerinin üzerine yazıldığı pankart da bu bölgede Galatasaray armasının yan bölümünde koltukların üzerine serildi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de iki ülkenin dostluğuna yönelik sözlerine tribünlerde yer verildi. Aliyev'in sözlerinin yazıldığı pankartta "Türkiye-Azerbaycan birliği ve kardeşliği ebedidir" ifadeleri yer aldı.Öte yandan Neftçi Bakü Kulübü'nün, turu geçmeleri halinde özel prim belirlediği ortaya çıktı. Cim Bom'u Bakü Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak Azeri ekibi, futbolcularını maddi teşvik ile motive etmeye girişti. Azeri basınına göre, Galatasaray'ı mağlup etmeleri halinde futbolcu başına 20 bin manat (yaklaşık 10 bin euro) ödeme yapılacak.