İLK 11'DE ŞANS BULAMIYOR

B TAKIMINDA OYNUYOR

ELİNİ ÇABUK TUTACAK

Antalya deplasmanında ön libero Donk'un golüyle üç puanı alan Galatasaray'da gündem yeniden forvet transferi...Sezon başında golcü takviyesi yapamayarak büyük hayal kırıklığı yaratan Sarı- Kırmızılılar ara transfer için kolları sıvadı. Yönetimin listesinde iki önemli isim var.Hedefteki ilk forvet tanıdık bir isim...Everton forması giyen ve daha önce birçok kez gündeme gelen Oumar Niasse, Fatih Terim'in gözdelerinden. Senegalli yıldız Everton'da 11'de şans bulamıyor.Listede yer alan diğer isim ise Liverpool'lu Divock Origi. Kendisine kulüp bulamayan Belçikalı yıldız şu an B takımında oynuyor.Yönetim kısa süre içinde bu iki isimle temasa geçerek resmi teklifler yapacak. Sarı-Kırmızılılar bu kez elini çabuk tutmak istiyor.