Galatasaray'a ara vermek yaramıyor!

Lige verilen bir ara daha Galatasaray'ın puan kaybıyla sonuçlandı. Sarı-Kırmızılılar, maç temposundan her uzak kalışında konsantrasyon sorunu yaşıyor. Bu sezon iyi bir başlangıç yapmışken, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın dönüşünde Alanyaspor'a mağlup olan Galatasaray, ardından toparlanma sürecine girdi. Bir sonraki milli ara dönüşünde ise 10 kişi kalan Kayserispor'dan gol yiyerek maçı berabere bitirdi. Bu kayıp sonrasında tekrar yükselişe geçen Aslan'ın hızını bu defa da BAY haftası kesti.Ligde önceki haftayı maç oynamadan geçiren Sarı-Kırmızılılar, dönüşte Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği karşısında zorlandı. Rakibini penaltı golüyle eleyen Cim Bom'un Karagümrük karşısında vereceği refleks merak ediliyordu. Aslan hem son 3 lig maçındaki neredeyse tek kale oynadığı futbolundan çok uzaktı. Öyle ki ilk yarıda kaleye isabetli bir şutu yoktu. Ayrıca 90+11'de yenen kontra golü de moralleri bir hayli bozdu.Karagümrük karşısında sadece 3 puan kaybetmeyen Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim gördüğü kırmızı kart nedeniyle ceza alacak. Üst üste Göztepe ve Trabzon'la kozlarını paylaşacak olan Sarı-Kırmızılılar, kulübede sıkıntı yaşayabilir. Üstelik Marcao da son düdüğün ardından hakem tarafından atıldı ve onun yokluğu da savunma kurgusunu sekteye uğratabilir.