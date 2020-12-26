Galatasaray'a Anderson Niangbo önerisi

Ara transfer döneminde kadrosunu zenginleştirmek isteyen Galatasaray'a D'Avila'dan sürpriz bir öneri geldi. Kanat rotasyonu için Onyekuru'yu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'a D'Avila'dan sürpriz bir öneri geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Galatasaray'a Anderson Niangbo önerisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2020 12:18
Süper Lig'de bu sezon zirve iddiasını sürdüren Galatasaray, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu genişletmek istiyor.

Ligin ilk yarısında sakatlıklar ve koronavirüs nedeniyle zaman zaman oyuncu portföyü daralan sarı-kırmızılılar, ocak ayında bu duruma önlem alacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'a, sürpriz bir isim önerildi.

Onyekuru'nun da menajerliğini yapan William D'Avila'nın, Gent'te forma giyen ve temsilciliğini yaptığı Anderson Niangbo'yu sarı-kırmızılı yönetime söylediği kaydedildi.

21 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu bu sezon 16 maça çıkarken 1 gol attı. 1.72 boyundaki Niangbo süratiyle dikkat çekiyor.






Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için