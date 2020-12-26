Süper Lig'de bu sezon zirve iddiasını sürdüren Galatasaray, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu genişletmek istiyor.Ligin ilk yarısında sakatlıklar ve koronavirüs nedeniyle zaman zaman oyuncu portföyü daralan sarı-kırmızılılar, ocak ayında bu duruma önlem alacak.Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'a, sürpriz bir isim önerildi.Onyekuru'nun da menajerliğini yapan William D'Avila'nın, Gent'te forma giyen ve temsilciliğini yaptığı'yu sarı-kırmızılı yönetime söylediği kaydedildi.21 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu bu sezon 16 maça çıkarken 1 gol attı. 1.72 boyundaki Niangbo süratiyle dikkat çekiyor.