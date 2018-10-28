Galatasaray'a altyapıdan forvet takviyesi; Malik Karaahmet

UEFA'nın kısıtlamalarının ardından altyapı daha da önemli hale gelirken, Ozan Kabak ve Yunus Akgün'ü piyasaya süren Galatasaray'da bir genç yıldız daha gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Karlsruhe'den alınan Malik için PAF takımı hocalarının oldukça iyi referanslar verdiği ve Terim'in 18'lik futbolcuyu da sahaya sürmek için fırsat kolladığı ifade edildi.Galatasaray U21 Takımı forması giyen ve hocalarının oldukça iyi referanslar verdiği Malik Karaahmet, Almanya'da SW Wehen ve Frankfurt altyapılarında oynadıktan sonra 1 yıl da 3. Lig ekibi Karlsruher FC kadrosunda bulundu.18 Ocak 2000 doğumlu forvet oyuncuu 1,80 boyunda. Hem santrfor hem de sağ-sol forvet olarak oynayabilen genç yetenek, Almanya pasaportu bulunmasına karşın milli takım hakkını Türkiye'den yana kullandı.Futbola Tus Dotzheim takımında amatör olarak başlayan Karaahmet, sırasıyla Türkischer SV Wiesbaden, FV Biebrich 02, SV Wehen ve Eintracht Frankfurt takımlarında forma giydi. 2017 yılında Karlsruher SC takımına bonservissiz bir şekilde transfer olan genç oyuncu, 2018 yazında Galatasaray kadrosuna dahil olmuştur. 1,80 boyuna sahip olan Melik Karaahmet, forvet mevkisinde forma giymektedir.