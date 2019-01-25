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Galatasaray'a Alan transferinden kötü haber!

Galatasaray'ın ilgilendiği Alan'ın formasını giydiği Guangzhou Evergrande, uzun süredir uğraştığı Marko Arnautovic transferini bitiremedi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'a Alan transferinden kötü haber!
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25 Ocak 2019 23:17
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alan transferinde bir pürüz daha çıktı. Golcü transferi gerçekleştirmeden Alan'ı bırakmaya sıcak bakmayan Guangzhou Evergrande'ye kötü haber geldi.

Çin ekibinin transferi için uğraştığı West Ham United'ın golcüsü Marko Arnautovic, takımında kalmaya karar verdiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Avusturyalı golcü sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bir teklif aldığım sır değil. Teklifin benim ve ailem için çok cazip olduğunu da kabul etmeliyim. Kulübümle, eşimle ve ailemle konuşmak için biraz zamana ihtiyacım vardı. Artık spekülasyonlara son vermeye karar verdim. West Ham United'ın olabildiğince ligde yükselmesine ve FA Cup'ı kazanmasına yardım etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Guangzhou Evergrande, 29 yaşındaki golcü için West Ham United'a 40 milyon euroluk bir teklif yapmıştı.



 

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