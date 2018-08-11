Galatasaray'a Ada'dan iki müjde! Denayer ve Ndiaye

İngiltere'de transfer dönemi sona ererken Ndiaye ve Denayer'in Ada'da hiçbir kulüple anlaşmaması sonucu iki yıldızın transferi için Galatasaray önemli bir avantaj yakaladı.
Stoke City, transferin son gününde orta saha oyuncusu Sam Clucas'ı kadrosuna kattı. Bu gelişmenin ardından Ndiaye'nin kulüpteki geleceği iyice belli olmaya başladı. İngiliz ekibi, mutsuz olan Ndiaye'yi göndermeye artık daha sıcak bakıyor.
16 milyon Euro'ya Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Ndiaye için benzer bir teklifin bu saatten sonra gelmesi imkansız. Çünkü İngiliz kulüpleri için transferi dönemi resmen bitti.
Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Stoke City'ye yeniden kiralama teklifini ileteceği öğrenildi.
Denayer, Leeds'e gitmedi
İngiltere'de bir Aslan var: Jason Denayer. İki dönem kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'a yeniden gelmeyi çok isteyen Belçikalı stoper, transferin son gününde Leeds United'ın yaptığı teklifi kabul etmedi.
Manchester City Yönetimi ile daha önce yaptığı görüşmede, "Ayrılırsam sadece Galatasaray'a giderim" diyen Denayer, 31 Ağustos'a kadar bu işin bitmesini bekliyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in önceliklerinden biri olan Denayer, Manchester City'nin kabul etmesi halinde yeniden kiralanacak.
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Stoke City, transferin son gününde orta saha oyuncusu Sam Clucas'ı kadrosuna kattı. Bu gelişmenin ardından Ndiaye'nin kulüpteki geleceği iyice belli olmaya başladı. İngiliz ekibi, mutsuz olan Ndiaye'yi göndermeye artık daha sıcak bakıyor.
16 milyon Euro'ya Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Ndiaye için benzer bir teklifin bu saatten sonra gelmesi imkansız. Çünkü İngiliz kulüpleri için transferi dönemi resmen bitti.
Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Stoke City'ye yeniden kiralama teklifini ileteceği öğrenildi.
Denayer, Leeds'e gitmedi
İngiltere'de bir Aslan var: Jason Denayer. İki dönem kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'a yeniden gelmeyi çok isteyen Belçikalı stoper, transferin son gününde Leeds United'ın yaptığı teklifi kabul etmedi.
Manchester City Yönetimi ile daha önce yaptığı görüşmede, "Ayrılırsam sadece Galatasaray'a giderim" diyen Denayer, 31 Ağustos'a kadar bu işin bitmesini bekliyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in önceliklerinden biri olan Denayer, Manchester City'nin kabul etmesi halinde yeniden kiralanacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın