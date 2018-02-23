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Galatasaray'a 6 milyon euroluk müjde

Galatasaray Kulübü'nde 6 milyon euroluk sevinç var. İşte sarı-kırmızılıların kasasına giren o para kaynağı ve yaşanan gelişme...

Galatasaray'a 6 milyon euroluk müjde
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23 Şubat 2018 12:05
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G.Saray'ın Badou Ndiaye'nin satışından beklediği paranın ikinci taksidi olan 6 milyon euro'nun dün kulübün hesabına yattığı bildirildi.

Başkan Cengiz'in bunun üzerine hemen talimat verip oyuncuların alacaklarının yatırılmasını söylediği ve paraların oyuncuların hesaplarına pazartesi günü yatacağı belirtildi.

"GALATASARAY ÜSTESİNDEN GELİR"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz göreve gelmesinin ardından tüm branşlarda takımı da takip ediyor. Zaman buldukça her branşta maçlara gitmeye çalışan Mustafa Cengiz, önceki gün de Aslan'ın Bayanlar Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Moskova'yı 3-1 yendiği maçta tribündeydi. Galibiyetin ardından oyuncularını kutlayan Cengiz, açıklamalarda bulundu.

Taraftarın muhteşem bir atmosfer yarattığına dikkat çeken Cengiz, şunları söyledi: "Atmosfer çok iyi, seyircimiz her zamanki gibi muhteşem. Oyunun başında şanssızlık servislerle geride kaldık ama sonra normal oyunumuza döndük. Voleybol takımı oyuncularının ve teknik heyetinin de haklı olarak ekmek, su yani doğal ihtiyaçları var, aile geçindiriyorlar. Biz onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Galatasaray dev bir buz dağıdır. Müthiş bir gücü ve potansiyeli vardır. Geçici mali zorluklar hiç önemli değil. G.Saray hepsinin üstesinden gelecektir." 

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